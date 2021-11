17 objets porteurs de microbes qu’il ne faut jamais partager

Bien qu’il soit parfois inévitable de transmettre des microbes, surtout si vous vivez avec d’autres personnes, il est tout de même possible de rester en bonne santé et de limiter leur propagation si vous prenez quelques précautions, estime Kristine Arthur. Bien que la plupart d’entre nous restent prudents lorsque nous prêtons des objets, certains d’entre eux devraient simplement ne jamais être partagés. Afin de garder vos proches à l’abri des germes et des microbes pouvant causer des maladies infectieuses, assurez-vous de ne pas partager les objets suivants.

Kristine Arthur, interniste au MemorialCare Orange Coast Medical Center à Fountain Valley situé en Californie, confirme que plus vous touchez régulièrement d’objets, plus le risque de contracter des bactéries et des virus sera élevé. «C’est agréable de partager nos biens, mais ce n’est pas l’idéal de partager ses microbes», note-t-elle.

Des stylos et des crayons

Comme ils passent constamment entre les mains de nombreuses personnes, les stylos et les crayons sont parmi les articles les plus sales. Depuis le début de la pandémie, afin de limiter la propagation des germes et des microbes, certains endroits ont même veillé à séparer leurs stylos dans deux gobelets, un «sales» et un «propres».

Certaines recherches montrent que les stylos contiennent plus de 46 000 fois plus de microbes qu’un siège de toilette. C’est pourquoi Kristine Arthur ne partage et n’emprunte aucun stylo mis à disposition dans les endroits publics, notamment dans le cabinet de votre médecin. «Dans un endroit où les gens sont malades, les stylos sont encore plus susceptibles d’être porteurs de bactéries ou de virus», dit-elle.

Évitez également d’utiliser les stylos attachés par une chaine dans les succursales bancaires. Kristine Arthur donne le petit conseil suivant: apportez votre propre stylo pour remplir et signer les formulaires.

