15 maladies que l’on peut prévenir en se lavant les mains

6 / 17 Sergey Granev/Shutterstock Conjonctivite Quand vos yeux rougissent et vous démangent, et que vous avez une croûte au réveil, vous avez probablement une conjonctivite. Comme les gens se frottent les yeux pour se soulager puis touchent des choses autour d’eux, le virus ou la bactérie qui cause la conjonctivite se retrouve sur toutes sortes de surfaces, où il peut vivre pendant des heures ou même des jours, selon les National Institutes of Health, aux États-Unis. Les enfants sont particulièrement à risque d’infection et de transmission de la conjonctivite. «Ils explorent le monde autour d’eux avec leurs doigts, donc ils peuvent être plus facilement contaminés que les adultes», explique la Dre Neha Vyas, médecin de famille à la clinique Cleveland. «Toute infection virale ou bactérienne peut toucher les enfants parce qu’ils ont une approche tactile aux choses. Ils sont plus à risque d’infection des yeux, de maux de gorge, d’infections cutanées, pulmonaires, génito-urinaires et gastro-intestinales.» Apprenez-leur à se laver correctement les mains, ça les aidera ainsi que leur entourage à rester en bonne santé, maintenant et à l’avenir. Pour vous assurer qu’ils se les lavent assez longtemps, dites-leur de chanter deux fois une chanson qu’ils connaissent, comme «Bonne fête» pendant qu’ils se lavent les mains.

7 / 17 WIKTORY / ISTOCK Salmonellose Il faut aussi vous laver les mains plus souvent, parce que vous êtes en contact avec des particules de selles plus que vous ne le croyez. C’est de cette façon que la salmonelle se transmet. Cette bactérie vit dans les intestins des animaux et des humains, et elle se transmet par des aliments infectés qui n’ont pas été suffisamment cuits (viande ou œufs) ou qui n’ont pas été bien lavés (fruits et légumes). Elle se transmet aussi:

– quand vous ne vous lavez pas les mains ou que vous ne lavez pas vos ustensiles après avoir préparé de la viande, de la volaille et du poisson crus;

– quand vous ne vous lavez pas correctement les mains après être allé à la toilette ou avoir changé la couche d’un bébé;

– si vous touchez un reptile, un amphibien ou des animaux de ferme infectés (leurs excréments auront aussi infecté des choses autour d’eux). Veillez à ne jamais manger ces aliments crus.