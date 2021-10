6 bonnes raisons de jeter son maquillage périmé

«Si vous faites une réserve de fond de teint depuis cinq ans, vous devriez tout simplement vous en débarrasser», explique-t-elle. Certains types de produits sont plus à risque: «les mascaras, les crèmes, les gels et les poudres doivent être utilisés pendant une période adéquate puisque dès la minute où ils sont exposés à l’air, il y a un risque de contamination», explique Kelli J. Bartlett.

La plupart des gens associent «produit emballé» et «fraîcheur». Toutefois, selon Jessica Mae, le processus de dégradation se produit plus lentement, mais lorsque le maquillage est exposé à l’air, les mêmes effets de péremption ont lieu. Il est aussi possible que les agents de conservation commencent à se dégrader avant que vous ne les ouvriez.

IRINA MARWAN/GETTY IMAGES

L’utilisation de produits expirés peut provoquer une infection

Vous augmentez vos chances de contracter des bactéries — et de les transformer en infections ou en boutons — lorsque vous trempez à répétition vos doigts dans de vieux pots de fond de teint. De plus, selon Kelli J. Bartlett, «les vieux eye-liners pourraient irriter la partie délicate des yeux, causant ainsi des yeux rouges et enflés. Les poudres dont la date est expirée pourraient irriter votre peau et provoquer de petites bosses rouges similaires à de l’acné».

Deux produits à surveiller de près: le fond de teint et le mascara. «Selon moi, c’est non-négociable, dit Jessica Mae. Ces deux produits, une fois ouverts, sont exposés à l’air et permettent aux bactéries d’entrer dans le contenant. Au fil du temps, plus de bactéries et d’air s’infiltrent. Cela peut vous mettre plus à risque d’être atteinte d’infection ou d’irritation», dit-elle.

Le mascara est un produit sur lequel il n’existe pas de zone grise. Les agences de régulations avisent de jeter un mascara après trois mois d’utilisation, puisqu’il peut facilement être contaminé par les bactéries et augmenter ainsi les risques d’infection oculaire. Si vous avez une infection comme une conjonctivite ou un orgelet, mieux vaut jeter tout le maquillage que vous avez utilisé.

