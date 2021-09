Continuer à se laver les mains après la COVID-19

MH-LEE/SHUTTERSTOCK

La COVID-19 nous a poussés à nous laver souvent les mains avec du savon pour réduire le risque de contagion – au début en tout cas. Le personnel d’un hôpital de Chicago disait le faire dans 75,5% des cas où c’était exigé (avant d’entrer dans la chambre d’un patient, par exemple) au pic de la première vague, en avril 2020. Au mois d’août de la même année, la règle n’était plus respectée qu’à environ 55%, comme avant la pandémie. Selon toute probabilité, ce retour aux mauvaises habitudes se serait produit à l’extérieur des hôpitaux. Mais malgré le recul de la COVID-19, il y a de bonnes raisons de continuer à se laver souvent les mains, ne serait-ce que pour prévenir la transmission du rhume, de la diarrhée et, surtout, de la grippe, qui demeure une importante cause de mortalité.

