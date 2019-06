Le thé vert est-il bon pour la santé?

4 / 6

Quels sont les autres bienfaits du thé vert?

Non seulement il contribue à garder un cœur sain et un esprit vif, mais le thé vert peut également améliorer l’apparence! Il possède la faculté de combattre l’acné et de régénérer une peau fatiguée. Placer des sacs de thé vert sous vos yeux peut atténuer les poches et les cernes en 15 minutes.