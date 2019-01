15 astuces pour ajouter des protéines dans vos smoothies

14 / 15

Bildagentur Zoonar GmbH/Shutterstock

Haricots secs

Comme on le fait avec l’edamame, ont peut intégrer d’autres légumineuses au smoothie. La nutritionniste Elizabeth Ward, auteure de Expect the Best: Your Guide to Healthy Eating Before, During, and After Pregnancy, suggère d’ajouter ¼ de tasse de haricots pour augmenter le taux de protéines et de fibres.

Pourquoi ne pas incorporer des haricots blancs dans ce smoothie à la pêche et au gingembre ?