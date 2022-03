9 choses que vous devez savoir sur la sinusite allergique

Des facteurs anatomiques comme des polypes nasaux ou une déviation de la cloison nasale augmentent le risque, et des irritants comme les aliments épicés, le parfum, la fumée, la pression barométrique – et, oui, les allergies saisonnières – peuvent provoquer une sinusite.

Pourtant, il existe certains signes révélateurs permettant de distinguer laquelle des sinusites est imputable aux allergies et laquelle est due à d’autres causes.

La sinusite allergique est parfois confondue avec la sinusite non allergique parce qu’elles partagent quelques symptômes, notamment des symptômes nasaux comme le nez bouché et l’écoulement postnasal.

7 / 9

Uffoow/Shutterstock

Les types de sinusite

La sinusite est soit aiguë ou chronique.

La sinusite aiguë est une inflammation des sinus due à une bactérie ou à un virus. Généralement, si les symptômes disparaissent en moins de 4 à 8 semaines, la sinusite est considérée aiguë.

Si c’est une bactérie qui cause vos symptômes, votre état ne s’améliore généralement pas après 10 jours et peut même s’aggraver, et ce, même si vous croyez vous sentir mieux.

Lorsqu’un virus est en cause, vous êtes généralement malade moins de 10 jours et votre état n’a pas tendance à s’aggraver.

La sinusite chronique résulte généralement d’une inflammation prolongée parce que le nez et les sinus réagissent de façon excessive à ce qu’ils croient être une infection. Ce n’est la plupart du temps pas une infection.

Une infection pourrait toutefois être en partie à blâmer si la sinusite s’aggrave d’une fois à l’autre. La règle générale veut que si vous avez eu plus de trois infections des sinus en un an ou que vous souffrez de symptômes qui durent plus de 12 semaines, on parle probablement d’une sinusite chronique.

Suivez ces conseils de médecins pour vous protéger des allergies dans la maison.