8 choses de la maison qui peuvent transmettre le rhume et la grippe

C’est normal de craindre le rhume et la grippe dans un avion ou dans un ascenseur rempli de gens qui reniflent. Mais dans votre propre maison? Voici les sources de contamination à surveiller, car le virus du rhume et de la grippe pourrait s’y cacher – avec des conseils d’experts pour déjouer le danger.



«Quand un membre de la famille a le rhume ou la grippe, toute la maisonnée va sans doute être contaminée», dit le Dr Amesh A. Adalja, chercheur principal au Centre John Hopkins de la sécurité sanitaire. Les lieux habituels où les virus se cachent sont ceux qui sont souvent touchés, mais rarement nettoyés, comme les poignées de porte et les interrupteurs, d’après une étude de 2007 publiée dans le Journal of Medical Virology. Quand quelqu’un est malade chez vous, envisagez de nettoyer tous les jours au désinfectant les surfaces qui sont souvent touchées.

Le plus souvent, les virus du rhume et de la grippe se propagent d’un individu à l’autre par des gouttelettes postillonées par une personne malade qui respire, parle, tousse ou éternue. Mais les microbes se répandent aussi par contact, à la fois avec les personnes infectées et les objets qu’elles ont touchés.

Vos proches

La probabilité est plus grande que vous attrapiez la grippe par contact direct avec un ami ou un membre de la famille qu’en touchant un objet contaminé, note le Dr Adalja. Il suffit que quelqu’un respire, parle ou rie pour que des gouttelettes remplies de virus soient disséminées – et non pas seulement quand il ou elle tousse et éternue.

«La contamination se fait principalement de personne à personne: les surfaces jouent un rôle beaucoup plus secondaire», explique-t-il. Se tenir les mains ou se blottir l’un contre l’autre représente aussi un risque, puisque les rhinovirus peuvent vivre sur les mains pendant au moins une heure, et que les autres virus respiratoires peuvent survivre sur les vêtements jusqu’à 45 minutes. Donc, évitez autant que possible les contacts rapprochés avec vos amis ou les membres de votre famille qui ont le rhume ou la grippe.

