Ce qu’il faut savoir sur la pneumonie atypique: symptômes, diagnostic et traitement

1 / 6

Maridav/Shutterstock

Qu’est-ce que la pneumonie atypique?

Vous toussez et souffrez d’une douleur thoracique persistante. Vous avez probablement entendu parler de la pneumonie atypique (ou pneumonie ambulatoire): se pourrait-il que vous en soyez atteint?

La pneumonie classique est une infection des voies respiratoires inférieures le plus souvent provoquée par des streptocoques et des staphylocoques, mais aussi par des virus et des champignons. La pneumonie atypique, pour sa part, est due à des bactéries anormales ou atypiques qui s’appellent mycoplasmes pulmonaires, explique la Dre Chima-Melton, pneumologue au centre médical de l’UCLA de Santa Monica (Californie).

Les gens atteints d’une pneumonie atypique ne sont pas aussi affectés que ceux qui font une pneumonie classique, ajoute-t-elle. Alors que la pneumonie classique rend assez malade pour entraîner une hospitalisation, la pneumonie atypique est souvent assez bénigne pour vous permettre de poursuivre vos activités quotidiennes. C’est comme un gros rhume qui vous fait sentir éreinté sans pour autant vous immobiliser.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) américains, il n’existe pas de rapport national pour le mycoplasme pulmonaire. Il est donc impossible d’évaluer l’étendue de la pneumonie atypique. On estime cependant que plus de 2 millions de Nord-Américains en souffriraient chaque année. L’on sait, par contre, qu’il y a eu 1,3 million de cas de pneumonie classique diagnostiqués aux urgences aux É.-U. en 2017.

Prenez connaissance de ces symptômes de maladies que vous devez connaître.