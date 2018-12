4 / 11

Limitez la consommation de laxatifs

Cela nous arrive : après quelques jours de constipation, on se sent ballonné, on a des crampes et on veut que ça cesse. Avaler une pilule n’est peut-être pas la solution : marcher, boire de l’eau, ajouter des fibres à son alimentation (fruits et légumes frais, avoine, par exemple) peuvent souvent régler le problème. Si votre première solution passe par un laxatif et que vous en prenez trop longtemps, vous pourriez créer une dépendance, et votre intestin pourrait perdre sa capacité de fonctionner sans aide. Ne prenez pas de laxatif pendant plus de sept jours. Sachez aussi que les suppléments de fibres sont doux, alors que les laxatifs stimulants (Dulcolax, Senokot) agissent en déclenchant des contractions intestinales pour forcer l’expulsion des selles. Avant de prendre un laxatif, essayez de déterminer avec le médecin quelles sont les causes de votre constipation et les meilleurs moyens d’y remédier.

