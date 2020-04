4 mauvaises postures et comment les corriger

Vous souffrez de maux de dos? Apprenez à reconnaître et corriger votre posture.

Dragon Images/Shutterstock

Maux de dos: en mauvaise posture

La place de plus en plus importante que prennent portables et tablettes dans notre existence affecte notre posture. «L’écran est un aimant, il tire le corps vers l’avant», explique Rubina Tahir, enseignante au collège de chiropraxie de New York. À la longue, poursuit-elle, cette inclinaison affaiblit les muscles du dos et raccourcit ceux du torse. Il en résulte toutes sortes de maux. Faire des étirements chez soi peut atténuer ou même compenser les effets nocifs des longues séances devant un écran. En choisissant des mouvements adaptés à votre problème, vous réduirez le stress. Mme Tahir recommande de les faire au moins une fois par jour.

En attendant, n’hésitez pas à essayer ces remèdes contre le mal de dos, approuvés par les experts.