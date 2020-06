11 habitudes quotidiennes qui ralentissent secrètement votre métabolisme

ISTOCK/ G-STOCKSTUDIO

Vous ne soulevez pas d’haltère…

Et vous n'avez aucun intérêt à soulever, presser ou pomper toute autre forme de poids! Mais si vous ne touchez pas non plus à une bande de résistance, ni à un push-up ou à un squat, vous renforcez… les freins de votre métabolisme.

En effet, le tissu musculaire est la source de votre taux métabolique au repos, explique Jeffrey Mechanick, professeur clinique de médecine et directeur du soutien métabolique dans la division d'endocrinologie, de diabète et de maladies osseuses à la Icahn School of Medicine at Mount Sinaï.

Le nombre de calories que votre corps utilise maintient le rythme cardiaque, les poumons, et toutes les autres fonctions nécessaires pour garder notre corps en bonne santé. Il va donc de soi que plus vous êtes musclé, plus votre taux métabolique est élevé et plus vous brûlez de calories. En vieillissant, vous perdez des muscles et donc, vous prenez de la masse graisseuse.