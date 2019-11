8 vérités sur le métabolisme pour brûler des calories

Pas facile donc de mesurer de manière précise son taux métabolique au repos. Si différents tests sont proposés sur le marché, seuls de coûteux équipements de pointe utilisés pour la recherche peuvent donner l’heure juste. Mais on peut avoir une idée approximative de son taux métabolique de base en inscrivant quelques variables comme l’âge, la taille et le poids sur des calculateurs en ligne. Ils évalueront le nombre de calories brûlées chaque jour, et si le poids est stable compte tenu de la nourriture ingérée, c’est que tout va bien.

On a quand même pu identifier des indicateurs permettant de le prédire. Notamment la proportion de muscle maigre et de tissus adipeux présents dans l’organisme, l’âge et le bagage génétique (bien qu’on ne sache toujours pas pourquoi le taux métabolique diffère d’une famille à l’autre). Il faut tenir compte du sexe également, car peu importe son âge ou sa morphologie, la femme brûle moins de calories qu’un homme de constitution similaire.

Le métabolisme de base diffère chez deux sujets de même taille et de même constitution. L’un consomme un énorme repas sans prendre un gramme alors que l’autre doit compter les calories. Mais pourquoi? «Le mystère demeure, répond Will Wong, chercheur et professeur au centre de recherche sur le métabolisme et l’obésité à l’Université Johns Hopkins, à Baltimore. Les mécanismes qui régissent le taux métabolique individuel nous échappent.»

L’effet est progressif, même si la quantité de graisse et de muscle n’a pas changé. À 60 ans, au repos, on brûle moins de calories qu’à 20 ans. Ce déclin continu commence chez le jeune adulte, explique Michael D. Jensen, et on n’en connaît toujours pas la raison. «Pourquoi nos besoins énergétiques baissent-ils quand on vieillit, même avec une hygiène de vie et des activités comparables? Ça reste un grand mystère.»

5 / 8

Kotin/Shutterstock

On ne peut pas accélérer le métabolisme pour perdre du poids

L’idée qu’on peut «accélérer le métabolisme» et perdre du poids en faisant plus d’exercice pour augmenter la masse musculaire ou en mangeant autrement est très à la mode. Mais c’est un mythe.

Il est vrai que certains aliments comme le café, le piment et d’autres épices élèvent légèrement le taux métabolique, mais selon Michael D. Jensen, le changement est si négligeable et de courte durée qu’il n’a aucun effet sur le tour de taille.

Il est plus efficace d’augmenter sa masse musculaire, car la masse maigre est l’une des variables affectant le métabolisme au repos. Peu importe le poids d’un individu, son taux métabolique est directement proportionnel à sa masse musculaire: au repos, les muscles consomment plus d’énergie que les graisses. La logique est donc simple: augmenter sa masse musculaire, c’est rendre plus actif son taux métabolique au repos et brûler plus rapidement le carburant stocké dans l’organisme. Sauf que…

«Avec plus de muscle, on brûle l’énergie plus rapidement, c’est vrai. Mais attention, celui qui augmente sa masse musculaire et active ainsi son métabolisme devra lutter contre une tendance naturelle à manger plus en raison de l’augmentation de son taux métabolique», explique Michael Rosenbaum, professeur de pédiatrie et de médecine au centre médical Irving de l’université Columbia et chercheur à New York sur le métabolisme et la perte de poids.

Faire les exercices requis pour maintenir cette masse musculaire n’est pas si simple, ajoute Michael D. Jensen. «Pour la plupart des gens, c’est irréaliste», ajoute-t-il. Conclusion: «Nous n’avons pas vraiment de pouvoir sur notre métabolisme au repos.» Privilégiez plutôt ces 50 aliments brûle-graisses pour perdre du poids.