Symptômes de la COVID-19 ou symptômes de la grippe?

G-STOCKSTUDIO/SHUTTERSTOCK

Symptômes de la COVID-19: nausées et vomissements

Les patients atteints de la Covid-19 n’étaient pas très nombreux à avoir des nausées et des vomissements, mais quand ils en avaient, ces symptômes se manifestaient habituellement après la fièvre et la toux, et avant la diarrhée. Une étude publiée en avril 2020 dans l’American Journal of Gastroenterology montre que les symptômes digestifs (nausées, vomissements et diarrhée, mais aussi perte d’appétit et douleurs abdominales) sont courants et s’aggravent si la maladie est sévère.