Masque de protection vs visière: quelle est la meilleure solution?

G-STOCKSTUDIO/GETTY IMAGES

Les masques rendent la respiration difficile

«Bien que le port d’une visière ET d’un masque soit la protection optimale, vous n’avez pas besoin de vous protéger de cette manière!», lance Jen Podany, PDG d’une compagnie de visières. Il est vrai que les visières offrent plus d’aisance pour la respiration et certains pare-soleil bloquent les rayons UV nocifs, ce qui peut être avantageux si vous avez la peau sensible, souligne-t-elle.

Les visières peuvent également être la meilleure option pour les personnes qui pratiquent des activités sportives. «Les personnes qui sont engagées dans des activités de haute intensité, comme la course, peuvent ne pas être en mesure de porter un couvre-visage en tissu si cela nuit à leur respiration», explique Abe Malkin, fondateur et directeur médical de Concierge MD. «Si vous avez des problèmes respiratoires, vous ne devriez pas risquer de porter un masque. Il est donc plus sécuritaire d’éviter tous les lieux publics.»

