C’est une question de point de vue. Personnellement, je serais en faveur d’une telle mesure. On interdit bien la littérature haineuse ou antisémite ! Mais on s’aventure ici dans un champ complexe dominé par la liberté d’expression et les droits individuels.

Que peuvent faire les spécialistes de la prévention pour contrer cette tendance?

En parler le plus possible. Informer les gens. Mieux communiquer les bienfaits de la médecine préventive. N’oublions pas que la science a permis à l’humanité de repousser certaines maladies au cours des 100 dernières années. Prenez le Québec en 1900. L’espérance de vie était de 45 ans. Un enfant sur deux mourait avant d’atteindre l’âge de 18 ans. C’étaient des maladies infectieuses qui tuaient les gens: rougeole, rubéole, varicelle, méningite, pneumonie et autres infections bactériennes.

Trois choses ont véritablement amélioré l’espérance de vie au Canada depuis ce temps: les vaccins, les antibiotiques et l’amélioration de l’hygiène. Ce serait la catastrophe si on cessait de vacciner les gens et qu’en plus les antibiotiques ne venaient plus à bout des bactéries résistantes.

