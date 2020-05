11 nouveaux symptômes de la COVID-19 et leurs complications

SUDOK1/GETTY IMAGES

Accidents vasculaires cérébraux

L’une des complications les plus préoccupantes de l’infection à la COVID-19 a été les accidents vasculaires cérébraux (AVC). Un rapport publié en avril 2020 dans le New England Journal of Medicine (NEJM) a signalé cinq cas d’AVC dont les victimes étaient toutes âgées de moins de 50 ans sur une période de deux semaines (à New York). Il s’agit d’une augmentation sept fois plus importante par rapport aux autres périodes de même durée.

Ces AVC semblent survenir chez des personnes plus malades, selon une étude de mars 2020 dans The Lancet. Des accidents vasculaires cérébraux ont également été signalés à Wuhan, en Chine, tels que mentionnés dans une étude d’avril 2020 de Thrombosis Research. Pendant l’épidémie de SRAS de 2004, des AVC ont aussi été remarqués, selon un rapport de 2004 publié dans le Journal of Neurology.

«Vous avez une inflammation de l’intérieur du vaisseau sanguin ce qui tend à provoquer une coagulation», explique le docteur Schaffner. «Une partie de la raison est une réponse excessive de votre corps à ce virus et tout cela fait partie des dommages collatéraux.» Un AVC peut également se produire lorsqu’on est atteint de l’influenza, ajoute le docteur Schaffner.

