Les 6 endroits où vous êtes le plus à risque de contracter le coronavirus

REBECCA EMERY/GETTY IMAGES

Plages et piscines

Il y a bien d’autres manières de se rafraichir cet été! Les cas confirmés d’infection au coronavirus sur les plages augmentent au fur et à mesure que le temps se réchauffe et que les baigneurs s’aventurent sur les plages.

Bien que les experts disent que le virus est plus susceptible de se propager à l’intérieur, vous devez quand même prendre des précautions lorsque vous visitez des espaces extérieurs comme les plages. Les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) recommandent de porter un masque et d’éviter les zones surpeuplées où vous ne pouvez pas rester à deux mètres des autres baigneurs.

Il est vrai que les plages permettent plus de circulation d’air que les environnements intérieurs, et il n’y a pas de preuves que le virus peut se propager par l’eau. Cependant, les experts estiment que les particules virales peuvent toujours voyager d’une personne infectée à d’autres personnes à proximité, en particulier dans les endroits où les gens s’attardent pendant des heures, comme les plages et les piscines, selon les CDC.

Voici ce que vous devez savoir sur la propagation du coronavirus dans l’eau.