4 produits ménagers efficaces contre coronavirus

Il y a une pénurie de produits nettoyants dans les commerces? Ne vous inquiétez pas: vous avez probablement tout ce qu’il faut à la maison.

1 / 7

superoke/Shutterstock

Le coronavirus peut vivre sur certaines surfaces pendant des jours

Il y a plusieurs choses que nous ne savons pas sur le coronavirus. Ce que nous savons toutefois, c’est que le virus pourrait rester viable jusqu’à 24 heures sur du carton et pendant deux à trois jours sur du plastique et de l’acier inoxydable, selon une étude préliminaire. Une autre étude comparant le coronavirus au SRAS et au MERS a également révélé qu’il pourrait vivre sur du verre, du métal et du plastique jusqu’à neuf jours. Conclusion: il est préférable de désinfecter…

Assurez-vous de connaître les moyens que prennent les médecins pour se protéger du coronavirus.