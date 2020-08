Shutterstock

Qu’en est-il aujourd’hui?

Aujourd’hui, un virus peut voyager en classe affaires en 24 heures et infecter des villes de millions d’habitants. Vivons-nous pour autant dans un enfer infectieux?

Non, en réalité, l’ampleur et l’impact des épidémies ont considérablement diminué. Et malgré l’émergence de fléaux comme le VIH et l’Ebola, les épidémies du XXIe siècle ont tué proportionnellement moins qu’à toute autre époque depuis l’âge de pierre. Comment l’expliquer? C’est que, pour les humains, la meilleure défense contre les pathogènes n’est pas l’isolement, mais l’information.

Au siècle dernier, des scientifiques et des médecins du monde entier ont mis en commun les informations et, ensemble, sont parvenus à comprendre à la fois les mécanismes des épidémies et les moyens de les combattre. La théorie de l’évolution a expliqué pourquoi et comment de nouvelles maladies pouvaient apparaître et d’anciennes devenir plus virulentes. La génétique a permis de déchiffrer le mode d’emploi des pathogènes. Lorsque la cause d’une épidémie est connue, il est infiniment plus facile de la combattre. Les vaccins, les antibiotiques, une meilleure hygiène et une infrastructure médicale plus efficace ont permis à l’humanité de prendre le dessus sur ces prédateurs invisibles.

Apprenez-en plus sur les maladies que l’on peut prévenir en se lavant les mains.