Ce qu’il faut savoir sur les suppléments contre les douleurs articulaires

Causes des douleurs articulaires

Avec l’arthralgie, «les articulations, les muscles, les os et les tendons peuvent être endommagés mécaniquement, par dégénérescence ou par inflammation», explique la Dre Nilanjana Bose, rhumatologue au Memorial Hermann, à Houston. «Les terminaisons nerveuses finissent par percevoir de la douleur.»

Regroupées, ces arthropathies s’appellent l’arthrite. «L’arthrite peut résulter d’un dommage – tel qu’une ancienne blessure – ou d’une inflammation, comme dans la polyarthrite rhumatoïde», explique le Dr Scott Zashin, rhumatologue à Dallas et auteur de Natural Arthritis Treatment. «En présence de lésions ou d’inflammation, des substances chimiques vont communiquer avec le système nerveux, causant de la douleur.» De plus, ces substances inflammatoires libérées vont provoquer de la raideur, un symptôme fréquent chez ceux qui souffrent de l’arthrite.»

L’arthrose, ou ostéo-arthrite est la conséquence de l’usure des articulations avec l’âge. C’est la forme d’arthrite la plus répandue, touchant plus de 10% des Canadiens de 15 ans et plus.

Les états inflammatoires articulaires comprennent la goutte et les maladies auto-immunes, comme la polyarthrite rhumatoïde, le rhumatisme psoriasique et le lupus, qui provoquent l’attaque de leurs tissus articulaires par l’organisme.

La fibromyalgie peut également causer une gêne articulaire. On espère que les suppléments puissent avoir un effet de soulagement sur les causes de l’arthralgie. «Les vitamines et les suppléments, si c’est le cas, apaiseraient l’inflammation (comme les anti-inflammatoires) et réduiraient la douleur (comme les analgésiques)», selon le Dr Zashin.

