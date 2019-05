Maladies et conseils

38 choses sur l’arthrite, que les médecins veulent vous dire

L’arthrite est une douloureuse maladie articulaire qui regroupe plus de 100 affections. Elle touche des gens de tous les âges et plus de 6 millions de Canadiens en sont atteints.

1 / 38 9nong/Shutterstock Arthrite Si le mot évoque pour vous des personnes âgées aux genoux qui craquent se soignant avec des flacons géants d’ibuprofène, vos connaissances ont besoin d’une mise à niveau. Aujourd’hui, l’arthrite frappe un nombre d’adultes américains estimé à 91 millions, et 30% d’entre eux sont âgés de 18 à 64 ans. La forme la plus commune (et de loin) est l’ostéo-arthrite ou arthrose, qui frappe 30 millions d’Américains. Elle est suivie par la goutte (environ 8 millions d’individus), l’arthrite psoriasique (environ 7,5 millions), et l’arthrite rhumatoïde (environ 1,5 million), d’après la Arthritis Foundation. Apprenez-en plus sur l’arthrite rhumatoïde pour mener une vie active malgré la maladie. Toutes ces formes sont incurables, mais grâce à plusieurs percées, la science comprend mieux comment traiter l’inflammation, soulager la douleur qu’elle provoque et arrêter la détérioration de l’articulation concernée. Première ligne de défense : l’information sur la maladie.

2 / 38 Andrey_Popov/Shutterstock Les rayons X restent le meilleur outil de diagnostic «On ne peut pas voir la détérioration du cartilage aux rayons X, mais on peut en discerner les effets sur les os. Ce qui est en général suffisant pour établir le diagnostic, dit la Dre Alexis Colvin, chirurgienne orthopédiste à l’Hôpital Mount Sinai de New York. Une étude de l’Université de Washington a d’ailleurs noté que les rayons X permettent de diagnostiquer l’arthrose de manière aussi précise que l’imagerie à résonance magnétique (IRM) – avec plus de rapidité et pour un coût moins élevé. Mais, précise la Dre Colvin, ce n’est pas parce que les rayons X ne révèlent rien que vous n’avez pas d’arthrose. Votre médecin doit les compléter par des tests sanguins et un examen physique pour déterminer si vous en souffrez ou non. Il est essentiel que la maladie soit diagnostiquée à un stade précoce : cela vous donnera le temps de rectifier votre mode de vie avant que les dommages à vos genoux (le siège le plus fréquent de la douleur) ou à d’autres articulations ne deviennent irréversibles. Pensez-vous avoir besoin d’un examen aux rayons X? Voyez comment éviter les erreurs de diagnostic.