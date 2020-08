8 signes de fibromyalgie que vous ignorez peut-être

ISTOCK/BROWN54486

Être épuisé

Êtes-vous tout le temps fatigué? Peut-être que vous avez attribué cet état au fait que vous travaillez dur. Peut-être avez-vous essayé de dormir plus longtemps et de mieux manger, mais rien ne vous aide? L’épuisement est un symptôme de la fibromyalgie, un trouble chronique qui provoque également une douleur et une sensibilité généralisées. En partie, l’épuisement peut provenir des efforts fournis par votre corps pour combattre la fibromyalgie. Les douleurs et les problèmes communs associés à la fibromyalgie peuvent causer des troubles du sommeil, vous laissant fatigué le lendemain.

