9 remèdes à l’ancienne (vraiment bizarres) contre la grippe

Des oignons tranchés pour prévenir la grippe, vraiment? Il n’y a pas si longtemps, on saignait les malades et on utilisait le whisky pour atténuer la douleur…

1 / 9 izzzy71/Shutterstock La couleur rouge La médecine traditionnelle a connu un important regain pendant l’épidémie de grippe espagnole de 1918. Il faut dire que la grippe représentait un danger mortel contre lequel il n’y avait ni traitement ni vaccin. Les remèdes de bonne femme offraient au moins aux Nord-Américains terrifiés un semblant de contrôle sur le fléau. À Chicago, des familles entières se claquemuraient, fenêtres et portes fermées, et faisaient bouillir des poivrons rouges bien mûrs pour chasser le virus. En Louisiane, un surintendant d’hôpital a recommandé la fabrication d’une courtepointe faite d’armoise cousue entre des couches de flanelle et trempée dans le vinaigre chaud. Mais la mesure préventive la plus farfelue, c’est peut-être celle qui consistait à porter des vêtements rouges, une couleur que « la grippe n’aimait pas », d’après certaines archives de médecine traditionnelle de l’époque. Selon un ouvrage sur la pandémie, un Américain a même écrit une lettre au Service public de santé suggérant que ses employés portent un ruban rouge autour de la poitrine, parce que « la grippe, c’est le diable et le rouge fait fuir le diable ». Bien qu’ils ne soient pas de couleur rouge, ces 15 aliments peuvent vous aider à combattre la grippe.

2 / 9 Ronald Sumners/Shutterstock Les oignons tranchés Quand une personne avait la grippe, d’autres membres de la maisonnée pouvaient s’attendre à être infectés. Pour tenter de prévenir la contagion, certaines familles avaient coutume de trancher des oignons et d’en placer dans toute la maison. On pensait que les oignons allaient « absorber » le virus et empêcher les autres de l’attraper. On sait maintenant qu’hélas, cela n’arrête nullement la grippe. D’après la National Onion Association (Association Nationale de l’oignon, aux États-Unis), cette habitude remonte sans doute à une mesure sanitaire du Moyen Âge contre la peste. Qui d’ailleurs, n’était pas plus efficace. Pour éviter de l’attraper et de la transmettre, des moyens plus sûrs existent. Renseignez-vous sur le vaccin contre la grippe et sur ses mythes.