10 plats et autant de trucs maison qui soulagent lorsque vous êtes malade

Hippocrate l’a très bien dit : «Que ta nourriture soit ton médicament et que ton médicament soit dans ta nourriture !» Quand vous sentez votre corps détraqué ou lorsque vous êtes malade, certains aliments et plats peuvent vous aider à vous remettre sur pieds et vous soulager plus rapidement.

1 / 10 ISTOCK/EVP82 Si vous avez mal à la tête, optez pour une soupe aux lentilles à la marocaine Quoi manger pour soulager un mal de bloc: une soupe aux lentilles à la marocaine bourrée d’épices telles que le curcuma et la cannelle. «Ce plat ne contient aucun déclencheur du mal de tête, comme les produits laitiers, les charcuteries, les noix ou le chocolat. Et en prime, même pas besoin de mâcher – ce qui pourrait aggraver votre mal de tête», dit Cynthia Sass, auteure de Slim Down Now: Shed Pounds and Inches With Pulses – The New Superfood. Cette soupe vous donnera également une bonne dose de protéines, d’épices anti-inflammatoires et de magnésium – qui aide à détendre les vaisseaux sanguins et à apaiser le mal de tête. Découvrez au cours des prochaines pages d’autres plats et trucs maison qui sauront vous soulager si vous êtes malade. Vous souffrez de maux de tête chronique? Adoptez ces 32 habitudes pour réduire considérablement vos risques d’en avoir.

2 / 10 ISTOCK/GMVOZD Quand vous sentez de la pression dans les sinus, précipitez-vous vers les épices Quoi manger : tout ce qui est épicé – le feu d’un piment fort peut vous aider à combattre toute inflammation des sinus, selon une recherche du Centre de santé de l’université de Cincinnati. Les piments ont aussi des vertus antidouleurs. Consultez toutes les raisons de les inclure dans votre alimentation.