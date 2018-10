4 / 7

Natalie Board/Shutterstock

Le vaccin donne la grippe

Il existe deux types de vaccins antigrippaux : ceux avec des virus inactivés (donc non contagieux) et ceux sans virus. Quelques personnes réagissent au vaccin par un peu de fièvre et de légères douleurs musculaires, mais ces réactions durent un jour ou deux et sont bien moins graves que les symptômes de la grippe.