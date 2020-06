10 causes sournoises de déshydratation

OSCAR WONG/GETTY IMAGES

Ignorer les prévisions météorologiques

Vous pourriez être surpris d’apprendre que la météo ne devrait pas seulement avoir une influence sur votre tenue de la journée! Les changements de températures peuvent également avoir un impact sur votre hydratation.

«Si l’atmosphère passe de très sèche à très humide, cela peut augmenter votre transpiration et affecter vos besoins en eau pour la journée», explique Shanna Levine, professeur de médecine clinique à la Icahn School of Medicine à New York. Plus vous transpirez, plus vous perdez d’eau.

De plus, les changements dans la qualité de l’air peuvent affecter votre commande respiratoire, vous faisant respirer plus d’eau et vous déshydratant de cette manière, dit-elle. «J’encourage mes patients à commencer chaque journée avec un verre d’eau d’environ 240 ml (huit onces) et à garder une bouteille d’un litre d’eau avec eux tout au long de la journée afin qu’ils puissent s’hydrater constamment», conseille la docteure Levine.

