9 aliments anti-cellulite… et 4 autres qui l’aggravent

Les aliments anti-cellulite augmentent l’hydratation, renforcent les antioxydants et éliminent les toxines. Ils ont donc le pouvoir de réduire la cellulite. Voici ce qu’il est bon de mettre au menu et ce qu’il vaut mieux éviter.

« J’ajoute du safran au poulet, au riz et au chou-fleur rôti », dit Jenna Appel, titulaire d’une maîtrise en science et diététiste agréée d’Appel Nutrition à Boca Raton. « Cette épice leur donne un goût raffiné, de l’arôme et une belle couleur. On peut aussi préparer une tisane saine et rafraîchissante avec des stigmates de safran, de l’eau et du gingembre frais. »

« Le safran contient des ingrédients anti-inflammatoires qui limitent l’expansion des cellules adipeuses », a dit le spécialiste Allan Robert, titulaire d’un doctorat, dans Woman’s Day. Cela réduit la cellulite en stimulant la circulation entre les tissus et le tonus musculaire sous la peau, ce qui élimine la « peau d’orange » à la surface et donne à l’épiderme une apparence plus lisse et plus ferme.

Bon choix : les baies foncées

Les variétés foncées de petits fruits comme les bleuets et les mûres augmentent la production de collagène et stimulent la croissance du nouveau tissu épidermique, a dit dans Woman’s Day Lori L. Shemek, titulaire d’un doctorat et conseillère en nutrition agréée, – et cela améliore la texture de la peau et son tonus. Ces baies regorgent aussi d’antioxydants capables de réduire l’inflammation qui rend la cellulite plus apparente.

Anti-cellulites, leur consommation régulière peut aussi aider à prévenir les signes de vieillissement comme la sècheresse de la peau et les rides. La nutritionniste Jenna Appel note que manger des fruits et des légumes frais et crus procure plus d’antioxydants que les végétaux cuits. « J’aime ajouter des bleuets à mes céréales du soir, pour le goût de sucre naturel. Ou bien, j’en mets une poignée dans une salade, un smoothie ou des crêpes de blé entier. »

