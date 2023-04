Peut-on manger un avocat noirci?

valiantsin suprunovich/Getty Images

Trouvez-vous qu’il est difficile de déterminer le moment précis où un avocat est à point? La question se pose, car ce fruit capricieux semble avoir un processus de maturation particulièrement accéléré. Découpé trop tôt, il peut être dur et sans saveur; trop tard, il peut présenter des taches foncées peu ragoûtantes et une texture pâteuse.

Mais peut-on manger un avocat dont la chair est devenue brune? Ou vaut-il mieux le jeter à la poubelle, et se jurer de bien vérifier s’il est arrivé à maturité la prochaine fois?

Pourquoi les avocats tournent-ils au brun?

Il y a trois raisons principales pour lesquelles un avocat brunit. La première est qu’il a été meurtri parce que manipulé par plusieurs personnes, ou qu’il a subi un parcours difficile et que ces taches brunes sont le résultat de chocs.

La seconde est que l’avocat est avarié. Le fruit trop mûr produit des taches brunes ou noires sur toute sa chair lorsqu’il se gâte. Cela s’accompagne, en général, du noircissement de la peau, d’une chair foncée et filandreuse, d’une odeur et d’un goût rance.

La troisième cause de brunissement d’un avocat est qu’il a été découpé, et que ses enzymes exposées à l’oxygène ont réagi par oxydation, ce qui provoque le brunissement de la chair.

Peut-on manger un avocat bruni?

On peut manger un avocat ou un guacamole bruni par l’oxydation sans risque, tout comme on peut le faire avec une pomme qui subit ce même genre de réaction chimique. Cependant, il ne sera certainement pas appétissant présenté dans une assiette, et son goût pourrait être légèrement altéré (un peu amer).

En découpant l’avocat, si vous découvrez des taches brunes dans sa chair, retirez ces zones et mangez ce qui se trouve autour. Enfin, si le brunissement commence au niveau de la tige et s’étale partout, l’avocat est gâté et doit être jeté.

Comment prévenir le brunissement d’un avocat

Ne vous forcez pas à manger un avocat en entier pour prévenir l’oxydation qui est inévitable, car il existe plusieurs façons faciles d’échapper au brunissement. Les plus simples? Pressez du jus de lime ou de citron sur le côté coupé pour que l’acidité abaisse le niveau du pH, ce qui empêchera le brunissement. Puis, déposez le demi-avocat bien enveloppé dans un récipient hermétique – pour réduire son exposition à l’oxygène – et entreposez-le au réfrigérateur.

