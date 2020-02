10 trucs pour devenir un lève-tôt

Essayez quelques-unes de ces 15 façons de rendre votre maison plus lumineuse en hiver.

En effet, «le sommeil qui vous vient après que vous avez pressé sur le bouton qui vous donne 5 minutes de plus n’est pas productif», affirme la naturopathe Nicole Hartman, de Kelowna (en Colombie-Britannique). Elle vous recommande de placer votre réveil ou votre téléphone au bout de la pièce, afin d’être obligé de sortir du lit pour l’éteindre.

Un bon déjeuner – Solutions du matin

Vous vous levez plein d’énergie, mais traînez le reste de la matinée? Mangez donc un bon déjeuner plein de protéines et faible en glucides raffinés, recommande Nicole Hartman. Sa recette: du pain de grains entiers, grillé, avec des épinards sautés et un œuf poché, surmontés de fromage feta et de quelques gouttes d’huile d’olive.

Vous vous sentirez rassasié jusqu’à l’heure du lunch et vous ne subirez pas les pics (ou la chute) glycémiques que vous donnent un bol de céréales ou un muffin et qui vous laissent sans énergie.

