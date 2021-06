7 idées de cadeaux pour la fête des Pères

Le 20 juin approche et vous n’avez toujours pas trouvé de cadeau pour la fête des Pères? Jetez un coup d’œil à nos idées de cadeaux et vous trouverez certainement quelque chose d’inusité pour gâter l’homme de votre vie!

Maison Clayton Shagal

Produits pour la peau

La Maison Clayton Shagal propose depuis 1982 des produits de beauté unisexes et inodores qui sauront plaire à votre père. La gamme comprend la lotion gel nettoyant, le gel élastine plus et le gel collagène plus. Les soins, en plus d’être polyvalents, permettront à papa de rester jeune en éclaircissant sa peau en en réduisant les signes de vieillissement cutanés.

