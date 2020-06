Ces pères dévoués du royaume animal

Roger Clark ARPS/Shutterstock

Un paternel qui s’oublie pour son petit

Imaginez que vous deviez demeurer immobile sans manger pendant toute la grossesse de votre femme. C’est ce que le manchot empereur fait. Papa manchot dépose l’œuf nouvellement pondu sur ses pieds, le recouvre d’un pli de peau bien chaude et se tient immobile pendant la partie la plus glaciale de l’hiver antarctique. Soixante-cinq jours plus tard, lorsque sa compagne revient, il lui transfère habilement l’œuf en 10 secondes et se précipite pour aller manger. Le poussin sort de sa coquille en quelques jours. La nourriture est tellement loin de leur zone de reproduction que maman et papa devront se contenter d’une quinzaine de repas à eux deux jusqu’à ce que leur poussin soit assez autonome pour chasser avec eux poissons, calmars et crustacés.

