10 blagues sur les papas

Pour souligner la fête des Pères, voici de bonnes blagues et de bons mots d’enfants qui font honneur à tous les papas du monde. Qu’ils soient impatients, simples et confiants, candides ou carrément drôles (sans le savoir…) on les aime tellement!

Deux garçons font soudainement irruption dans une pièce, impatients d’annoncer une bonne nouvelle à leur père: ils venaient de faire le plein de son auto… avec le boyau d’arrosage!

-G. Brodeur

Un père répare une clôture, quand son fils de sept ans vient le voir et lui propose son aide. La mère, intriguée et se demandant pourquoi son fils ne lui propose jamais son aide :

—«Pourquoi tu ne me demandes jamais ça à moi?» lui dit-elle.

—«Maman, lui répond docilement le garçon, est-ce que je peux aider papa?»

-Robert Boutin

Mégane, cinq ans observe attentivement son grand-père qui gratte un billet de loterie:

—«Papa, lui, il achète toujours un billet perdant…»

-Odette Larouche

Se promenant au port avec son père, un jeune garçon s’exclame : « Oh ! papa, regarde ce superbe bateau!

—C’est vrai qu’il est beau. Mais ce n’est pas un bateau, c’est un yacht.

—Ah! bon. Et comment ça s’écrit?

—Euh. tu as raison. C’est un bateau.»

-Pierre Chezeaud

Pour souligner ses 101 ans, le père de mon oncle fut invité à une émission de télévision populaire. Un des animateurs, qui s’entretenait avec lui de tout et de rien, lui demande :

«Dites-nous, monsieur, avez-vous eu une jeunesse heureuse?»

L’aïeul, qui attaquait son deuxième siècle, a aussitôt répondu: «Jusqu’à maintenant, oui!»

-Gilles C. Baribeau

Mon père n’était pas d’une patience exemplaire au golf. Un jour où il fouillait dans les buissons, un joueur qui passait lui proposa un coup de main. Après quelques minutes de recherches infructueuses, le bon samaritain demande à mon père le numéro de sa balle : «Ce n’est pas une balle, c’est un bâton que nous cherchons!»

-Luce Fleury

Lors de leur 35e anniversaire de mariage, un père confie à son fils :

Au début de notre union, j’avais décrété à ta mère que c’est moi qui prendrais les grosses décisions et elle, les petites. Puis d’ajouter après un silence, sur un ton ironique : ça fait 35 ans qu’on est mariés, et il n’y a jamais eu de grosses décisions à prendre…

-Jean Guillemette

J’ai demandé à mon père de 91 ans : «Papa, à quoi penses-tu quand on évoque le bon vieux temps?»

— À quand je n’étais ni bon ni vieux.»

Après un deuil familial, un garçon de cinq ans réalise qu’il pourrait éventuellement perdre sa mère. Inquiet, il lui demande :

— « Est-ce qu’il est capable de faire de la soupe, papa ? »

-C. Blais

Fille de cinq ans: Pourquoi maman porte-t-elle du maquillage?

Papa: Pour être jolie.

Fille de cinq ans: Mais, elle est déjà jolie.

Papa: Ooooh.

Fille de cinq ans: Papa, tu devrais te maquiller.