Produits sans alcool: 12 découvertes québécoises à faire

La Cidrerie du Chemin 9 est de celles qui priorisent la production en petite quantité afin d’assurer une plus grande qualité. Leur moût de pomme doux et frais accompagnera vos journées ensoleillées à merveille.

La cidrerie Milton

Moût de pomme Coccinelle – cidre sans alcool

La cidrerie Milton fait probablement partie des cidreries les plus populaires du Québec. Depuis 1927, l’établissement offre une gamme complète de produits variés, allant des cidres plus traditionnels à d’autres, plus expérimentaux. Leurs moûts de pomme Coccinelle, tous deux sans alcool, sont un classique des journées chaudes d’été. Ils sont offerts soit à la pomme, ou à la pomme et à la fraise.

Les produits de la cidrerie Milton sont disponibles en SAQ et sur leur boutique en ligne.

Prix suggéré: 11,99$ pour 4 bouteilles de 355ml