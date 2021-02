15 activités originales pour la semaine de relâche au Québec

8 / 15

Jouer à la console Play Station

Que ce soit sur la PlayStation 4, ou sur la PlayStation 5 récemment lancée, les idées ci-dessous pourront divertir tous les membres de la famille des heures durant, peu importe leur niveau d’habileté en jeux vidéo.

Sackboy™: A Big Adventure est noté E. Il est donc approprié pour que toute la famille puisse jouer ensemble, en plus de sa plateforme multijoueur amusante et trépidante. Les familles peuvent jouer localement jusqu’à quatre personnes et travailler ensemble pour surmonter le voyage épique de Sackboy truffé de dangers et de périples. Sackboy est donc de retour avec dans une nouvelle aventure à couper le souffle!

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales est noté 13 ans et plus. Découvrez l’ascension de Miles Morales à mesure que ce jeune héros maîtrise de nouveaux pouvoirs explosifs et devient sa propre version de Spider-Man. Lorsque son nouveau foyer est soudainement menacé, Miles Morales réalise soudain qu’un grand pouvoir implique forcément de grandes responsabilités…

Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time est noté E. Il est donc approprié pour que toute la famille puisse se lancer dans une épopée qui défie le temps et l’espace avec nos marsupiaux préférés. Neo Cortex et N. Tropy font à nouveau parler d’eux: cette fois, ils tentent de s’emparer non pas de cet univers, mais de tout le multivers! Mais heureusement, Crash et Coco sont là pour les arrêter. Pour ce faire, ils doivent rassembler les quatre masques quantiques et modifier les règles de l’univers.

