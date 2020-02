Relâche: 9 défis à faire en famille

3 / 9

Monkey Business Images / Shutterstock

Organisez une soirée des oscars maison

Votre famille aime le cinéma? Prenez des notes sur les différents films visionnés tous ensemble et organisez une soirée Oscar bien personnelle. Attribuez des prix comme «Le film qui a fait couler le plus de larmes», «L’extrait qui nous a fait le plus rire», «Le film préféré de maman/papa/etc.», «La citation qu’on a le plus aimé», «L’acteur que j’ai le plus aimé», «Le personnage que j’aurais aimé être», etc. N’oubliez pas le popcorn et vos habits les plus chics! Mais évitez de commettre l’une de ces erreurs que tout le monde fait en cuisant du popcorn!