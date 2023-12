Le nouveau Centre de divertissement PLAYBOX au cœur de Montréal

Centre PLAYBOX

Dans une ambiance constituée de lumières, de néons et de musique rythmée, cet endroit offre, avec plus de 80 machines, une grande sélection de jeux d’arcades. La salle est d’ailleurs assez vaste pour accueillir jusqu’à 150 personnes. C’est le service de production montréalais PLAYMIND qui est à la source de ce nouveau projet. Après des contrats avec de grandes entreprises, comme La Ronde, c’est au Centre Eaton de Montréal que la compagnie a installé sa première «boîte de jeux». On y trouve un jeu d’arcade immersif et interactif où le but est de lancer des balles sur des ennemis virtuels, une spécialité de PLAYMIND.

La beauté de ce centre de divertissement lumineux et coloré réside toutefois dans sa large variété de jeux. Certains visent davantage les adolescents et les adultes, comme les deux stations de jeux en réalité virtuelle (VR). L’une d’entre elles comprend d’ailleurs un vaste espace de jeux, permettant une reconstruction de lieux populaires tels que le Laser Tag. Un cinéma interactif est également accessible, incluant des lunettes 3D, des sièges mouvants, une fausse arme à feu pour tirer sur des ennemis et plusieurs histoires amusantes ou terrifiantes.

Centre PLAYBOX

Pour les plus jeunes, une zone avec plusieurs machines à toutous est visible près de l’entrée. Jeux de tir, jeux de conduite: tous les facettes d’une arcade classique sont intégrées dans ce centre de divertissement. Plusieurs de ces machines ont d’ailleurs été produites par d’autres compagnies montréalaises, comme Triotech et Phenomena.

