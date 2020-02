10 conseils pour profiter de la relâche en famille

6 / 10 4 PM production / Shutterstock Relaxer! Apprendre aux enfants à ne rien faire est un art. «Ne rien faire» est probablement exagéré, mais ils doivent apprendre à se détendre et à se relaxer. Et vous aussi, vous devez en profiter. La semaine de relâche n’est pas un concours de la famille qui aura fait le plus d’activités. Il faut prendre le temps de se reconnecter les uns avec les autres. Prenez du temps pour vous intéresser aux passions de vos enfants, de leur poser des questions et de discuter. Ces moments sont précieux! La relâche n’est pas qu’une enfilade de sorties et d’activités. Testez l’une de ces 25 façons de relaxer sans dépenser un sou!

Jouer! Les enfants ont probablement reçu beaucoup de cadeaux à Noël… C'est le temps d'y jouer! Si les jeux que vous avez à la maison ne font plus sensation, il n'est pas nécessaire de courir en acheter d'autres. Faites un échange de jeux avec des amis ou des voisins. C'est gratuit! Jouer en famille permet de vous détendre et de rire. Coupez les technologies pour un après-midi et recentrez-vous sur les jeux. Peut-être que vous aimerez tellement ce moment que vous voudrez instaurer une soirée de jeux de société chaque semaine! La relâche permet ceci: (re) trouver ce qui nous unit et nous fait plaisir en famille.