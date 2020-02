Cellulite: Les meilleurs traitements maison anticellulite

La cellulite: cette peau d’orange qui apparaît sur les fesses, les hanches et les cuisses. L’amener à disparaître sera un jeu d’enfant grâce à ces traitements anticellulite maison, à la fois simples, rapides et accessibles !

Contrez la cellulite avec les meilleurs traitements maison anticellulite

La celllulite n’est pas discriminatoire. Elle atteint les personnes de tous âges et de toutes formes. Certains produits « miracles » sur le marché promettent de vous ôter la cellulite du corps d’un coup de crème. Des promesses à des coûts souvent importants. Par ailleurs, ces crèmes détiennent souvent des ingrédients spéciaux qui peuvent, parfois, s’avérer douteux pour la santé.

La cellulite se formant généralement sur les fesses, les hanches et les cuisses apparaît quand une poche de graisse sous-cutanée exerce une pression sur les tissus conjonctifs.

Dans cet article, vous retrouverez les meilleurs remèdes et traitements maisons efficaces pour vaincre la cellulite.

Les principales causes de la cellulite

La cellulite touche 90 % des femmes après la puberté, n’épargne pas les plus minces et se manifeste principalement au niveau des cuisses, des fesses et de l’abdomen. La tendance à faire de la cellulite peut être innée. Elle résulte d’un stockage de graisse sous-cutanée avec rétention d’eau et d’un vieillissement du tissu conjonctif. La cellulite peut aussi être provoquée par une prise de poids plus ou moins importante. Enfin, elle trouve un terrain favorable dans le déséquilibre hormonal, en particulier au moment de la puberté et de la ménopause, ou avec la prise de contraceptifs oraux.

Principaux symptômes de la cellulite

– Augmentation de la masse graisseuse de la hanche et de la cuisse (« culotte de cheval ») jusqu’au genou ou du volume du bras.

– Si la cellulite dépasse le genou, insuffisance veineuse.

– Peau indurée (durcie) présentant des îlots de graisse visibles et douloureux à la pression.

Qu’est-ce exactement que la cellulite?

En gonflant, les cellules adipeuses du derme exercent une pression sur le réseau de fibres constituant le tissu conjonctif. La peau prend alors une texture bosselée qui rappelle la peau d’orange, d’où l’autre nom que l’on donne à cette affection bénigne. «C’est comme si on appuyait un ballon rempli d’eau contre un filet, de dire le docteur Ian Landells, dermatologue en chef à St-John (Terre-Neuve). On verrait alors apparaître de petites bosses à la surface du ballon. »

Cellulite et graisse

Bien que constituée de cellules adipeuses, la cellulite se distingue de la graisse corporelle par le fait que, contrairement à cette dernière, elle ne joue ni le rôle d’isolant contre les variations de température ni celui de protecteur des organes, nerfs et muscles. En outre, elle ne se forme qu’à certains endroits du corps.

Les femmes seulement

Malheureusement pour vous, mesdames, la cellulite est un problème qui, à quelques exceptions près, ne touche que votre sexe. Particulièrement commune chez les femmes âgées de plus de 35 ans, elle apparaît surtout sur les cuisses et les fesses, bien que certaines en aient également sur le ventre et les bras. La raison en est que la graisse se répartit différemment dans le corps selon le sexe. Chez les femmes, elle est plus épaisse sur les hanches; comme, en outre, elles ont la peau plus mince, la graisse ressort nettement plus. Les hommes peuvent aussi avoir de la cellulite, mais elle est moins visible, de dire le Dr Landells.

Un problème commun?

«La cellulite est extrêmement commune. La plupart des femmes, sinon toutes, en ont à un certain degré», explique le docteur Vince Bertucci, président de la Société canadienne de chirurgie dermatologique. En fait, on pense qu’environ 90 pour cent des femmes sont touchées.

Découvrez à compter de la page suivante les 10 meilleurs traitements maison anticellulite!