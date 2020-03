3 / 6

Dyba Images/Shutterstock

Améliore-t-il vraiment les produits de beauté et d’hygiène?

Quoi qu’en disent les nutritionnistes, entraîneurs personnels et célébrités comme Kim Kardashian et Gwyneth Paltrow sur la luminosité d’une peau traitée au charbon actif, il n’existe aucune preuve clinique de son effi­cacité esthétique. Aucune recherche sérieuse n’a encore été faite à ce sujet.

Il n’y en a pas non plus sur les produits d’hygiène dentaire au charbon actif qui sont censés purifier l’haleine ou blanchir les dents. Lors d’une émission de la CBC l’an dernier, l’Association dentaire canadienne n’a pas voulu recommander ces produits parce qu’ils n’offrent aucun bienfait pour la santé. Ils peuvent même être trop abrasifs et nocifs pour l’émail des dents.

Si vous rêvez d’une peau plus claire, d’un sourire éclatant et d’une meilleure fonction intestinale, mieux vaut boire beaucoup d’eau et manger des aliments riches en fibres tous les jours. «Achetez des aliments entiers, aussi peu transformés que possible, conseille Abby Langer. Et n’allez pas croire que nos corps emmagasinent des tonnes de déchets toxiques qu’il est urgent d’éliminer.»

