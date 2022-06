Les avocats stimulent la santé cardiaque

Africa Studio/Shutterstock

Manger de l’avocat, c’est d’abord absorber des taux élevés de bonnes graisses non saturées, réduisant ainsi le «mauvais» cholestérol LDL. On profite ensuite de fibres qui donnent un sentiment de satiété plus long que les autres fruits et légumes. Selon une étude du British Journal of Nutrition, les personnes qui mangent plus d’avocats ont un poids inférieur aux autres et présentent une taille plus fine, ce qui peut faire baisser la tension artérielle et le risque de diabète. Enfin, les avocats sont riches en vitamines C et E, qui contribuent à maintenir une peau saine et à stimuler l’immunité.

