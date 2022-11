10 remèdes maison contre l’eczéma et le psoriasis

Bien que l’eczéma et le psoriasis soient des affections différentes, leurs symptômes sont similaires. Le pire? Une douloureuse sécheresse de la peau accompagnée de démangeaisons. Heureusement, les remèdes maison suivants ont démontré leur efficacité et vous aideront à accorder un peu de répit à votre peau.

Une étude publiée en 2018 dans la revue Dermatology Online Journal suggère que le CBD topique peut aider à réduire l’inflammation et à réduire le risque de crises, déclare la dermatologue Jeanette Jacknin. Bien que la plupart des recherches sur le CBD et les maladies de la peau soient précliniques et que des recherches supplémentaires soient nécessaires, si vous êtes intéressé par les soins de la peau infusés au CBD, recherchez une marque de bonne qualité qui contient un niveau élevé de CBD.

Les soins de la peau au cannabidiol (CBD) peuvent aider au traitement de l’eczéma et du psoriasis. La peau possède son propre système cannabinoïde et le CBD topique active ces récepteurs.

Prendre des bains curatifs contre le psoriasis

Les bains à l’avoine sont également bien connus pour apaiser les démangeaisons. Moudre de la farine d’avoine ordinaire et ajouter une tasse de poudre fine dans un bain tiède. Tremper dans cette eau pendant au moins 15 minutes.

Une autre option consiste à prendre un bain de sels d’Epsom, riches en magnésium, ou de sel de la mer Morte, note le Dr Jacknin. Selon une étude publiée dans l’International Journal of Dermatology, la solution saline est non seulement bien tolérée, mais elle peut également améliorer la fonction de barrière cutanée et entraîner une diminution de la rugosité et de l’inflammation de la peau.

Il y a aussi possibilité d’ajouter une tasse d’huile, végétale ou minérale, à l’eau d’un bain chaud, ce qui va hydrater et apaiser la peau sèche. Certains ajoutent même un verre de lait à l’eau du bain! Ajoutez aussi 1 c. à thé d’huile essentielle de lavande pour ses propriétés apaisantes et cicatrisantes.

Enfin, versez 1 1/2 tasse de bicarbonate de sodium dans 3 litres d’eau. Utilisez un gant de toilette pour appliquer ce mélange sur les démangeaisons de la peau pour un soulagement rapide. Voici 55 façons ingénieuses d’utiliser le bicarbonate de sodium!