9 observations d’OVNIS inexpliquées

3 / 12

NATURAL EARTH IMAGERY/SHUTTERSTOCK

Des objets non identifiés pas nécessairement extraterrestres

Bien sûr, ce n’est pas parce que l’on ne connaît pas les raisons d’un phénomène que celui-ci dépend d’une intelligence extraterrestre. Il existe une quantité de phénomènes que la science n’arrive pas à expliquer, comme l’aspect glissant de la glace. Seth Shostak confie ne pas savoir exactement ce que révèlent les vidéos du AATIP (même s’il en a une idée), mais n’est pas convaincu qu’ils montrent une visite cosmique: «Près du tiers des meurtres commis à New York sont inexpliqués, souligne-t-il. Cela ne veut pourtant pas dire que quelqu’un ne les a pas perpétrés!»

Néanmoins, cela fait des siècles que les humains repèrent des objets célestes mystérieux. Les cas se sont cependant multipliés au milieu du vingtième siècle, avec le développement de l’aviation et pendant la guerre froide: les gens sont devenus plus vigilants par rapport aux phénomènes lumineux inexpliqués dans le ciel. Voici quelques cas parmi les plus célèbres et toujours irrésolus.

Rappelez-vous de ces 12 canulars qui ont mystifié tout le monde!