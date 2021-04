3 / 7 Grebnev/Shutterstock Sortir des sentiers battus Bien avant votre projet Immersion au SPL, où des policiers en civil et non armés découvrent pendant quelques semaines diverses réalités sociales, culturelles et religieuses, vous le faisiez déjà sur une base individuelle au SPVM en jouant par exemple au soccer avec de petits trafiquants de drogue. Dès les années 1990, je soulignais déjà l’importance de faire les choses différemment, de sortir des sentiers battus, preuve que la cohérence a toujours été là! Je jouais avec eux pendant mon heure de lunch, et lorsque je me déplaçais pour des affaires criminelles, ils me reconnaissaient par mon nom et comme joueur. Le soccer me donnait plus de respect que l’uniforme. Vous serez surpris d’apprendre que ces lois bizarres existent vraiment à travers le monde!

La police stigmatisée Dans votre vie, avec ou sans uniforme, vous avez été plus d'une fois victime de profilage racial, surtout après le 11 septembre 2001. Ces expériences ont guidé votre philosophie? Même avant cela, comme si j'avais anticipé ces événements et intériorisé cette discrimination. J'ai eu mes trois enfants avant 2001, et avec ma conjointe d'origine italienne, nous avons choisi de leur donner des prénoms européens pour qu'ils aient un emploi, un appartement, une vie adéquate. Après le 11 septembre, pour les gens d'origine arabe, vous ne pouvez pas imaginer ce que l'on a vécu comme stigmatisation. Et lorsque je travaillais au SPVM, j'ai monté peu à peu dans la hiérarchie, j'ai subi de la discrimination, mais ceux qui me l'ont fait subir ont tous fini par travailler pour moi.