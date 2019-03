Reportages

Morts de froid, 6 personnes reviennent à la vie

Morts de froid… ils sont revenus pour en parler. Des techniques médicales ont ramené à la vie des victimes plongées dans un état d’hypothermie extrême.

1 / 6 Jamie Chung pour Reader's Digest Raide comme une barre En 1980, la jeune Jean Hilliard, 19 ans, a fait une sortie de route par un soir de décembre, à -30 °C, dans le Minnesota. Elle retournait chez ses parents, et n’était couverte que d’un petit manteau, de mitaines et de bottes non doublées. L’auto étant prise dans la neige, elle a décidé de marcher vers la maison d’un ami qui habitait dans les environs. Elle n’y est jamais parvenue. L’ami en question, Wally Nelson, l’a découverte le lendemain matin en état d’hypothermie avancée, à peine à cinq mètres de sa porte. « Je l’ai saisie par les épaules et l’ai traînée dans l’entrée. J’étais persuadé qu’elle était morte. Elle était raide comme une barre. Mais j’ai constaté qu’il sortait des bulles de ses narines », a-t-il confié dans une entrevue radiophonique diffusée en 2018. À son arrivée à l’hôpital, son pouls n’était plus que de 12 battements par minute, et sa température sous les 31°C, selon le New York Times. L’unité médicale l’a littéralement décongelée au moyen d’une couverture chauffante, et ramenée à la vie dans les heures suivantes, sans séquelles. Souvenez-vous de ces conseils de survie, si votre voiture tombe en panne en hiver.

2 / 6 Jamie Chung pour Reader's Digest Bleu et enfoui sous la neige En 2016, Justin Smith – un homme de 25 ans habitant la Pennsylvanie –, était sorti avec des amis. Le groupe avait beaucoup bu et s’était dispersé. On a retrouvé Justin le lendemain matin au bord d’une route, enfoui sous la neige et totalement bleu : il avait passé plus de 12 heures à l’extérieur à -20 °C. Son père n’a toutefois jamais perdu espoir, malgré l’absence de pouls et de tension artérielle chez le jeune homme. L’urgentologue qui l’a évalué, le Dr Gerald Coleman de l’Hôpital Lehigh Valley, affirme dans le site medicaldaily.com : « Mon diagnostic est simple : il n’y a pas de décès tant que le corps n’est pas froid ». Justin a été connecté à un appareil d’oxygénation extracorporelle par membrane (ECMO), qui prend la relève des poumons et du cœur pour oxygéner le sang. Sa température est remontée lentement. Il a toutefois perdu ses orteils et deux de ses doigts, gelés, au terme de ce drame. Il se dit maintenant complètement rétabli. Comme l’explique le Dr James Wu dans le même site : « Le cerveau et les fonctions de certains organes essentiels peuvent être préservés à très basse température. » Sachez reconnaitre ces premiers signes d’hypothermie pour agir rapidement.