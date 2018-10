12 récits de la planche de Ouija à vous donner froid dans le dos

8 / 12

Giorgio Rossi/Shutterstock

Owen, 24 ans, Ohio

C’est au cours de sa tendre enfance qu’Owen a commencé à jouer à Ouija, et c’est depuis cette époque qu’il assiste à l’occasion à des phénomènes paranormaux. «Mon grand-père paternel est mort avant que je naisse. Mon père et lui étaient en brouille, alors il n’y avait de photo de mon grand-père nulle part, et ils ne se parlaient pas».

Un jour, Owen a commencé à «voir» et à parler avec une personne qui se prénommait Michael. Il ignorait que c’était le prénom de son grand-père. «Finalement, mes parents ont discuté avec moi et m’ont montré la photo d’un homme que je n’avais jamais vu, et m’ont demandé si je savais de qui il s’agissait. Je leur ai dit que c’était Michael et qu’il était présent avec nous à ce moment-là.»