Les 16 insectes les plus dégoûtants et comment s’en débarrasser

Partout dans le monde, davantage de personnes sont tuées par une maladie transmise par les moustiques que par n’importe quel autre facteur. Aux États-Unis, les moustiques peuvent être porteurs de différents types d’encéphalite et transmettre des vers du cœur aux animaux domestiques comme les chiens et les chats.

Les scutigères possèdent généralement 15 paires de pattes et peuvent se déplacer de 1,3 pied à la seconde, ce qui explique pourquoi il est pratiquement impossible de les attraper. Si la solution la plus simple pour se débarrasser d’un centipède de maison est de l’écraser avec sa chaussure, dites-vous que, comme bien d’autres insectes, il a son utilité. Voici pourquoi il vaut mieux ne jamais tuer une scutigère.

Il n’y a rien de plus effrayant que de voir un centipède de maison, ou scutigère, détaler sur votre plancher et se réfugier sous le sofa; on peut dire sans se tromper que la plupart des gens ont carrément peur de ces petites bestioles!

Les puces

Si vos animaux de compagnie ont rapporté des puces à la maison, vous allez vous en apercevoir. Elles ont beau être petites, ces bestioles sautent beaucoup et mordent, et ce, plus particulièrement pendant les mois plus chauds.

Si vous avez une infestation chez vous, voici la bonne façon de se débarrasser des puces. La meilleure façon de les prévenir est de protéger vos animaux en leur administrant des traitements anti-puces.