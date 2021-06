9 mythes sur les fourmis que vous devez cesser de croire

1 / 9

L’eau bouillante ne vous débarrassera pas des fourmis

Selon Pestdefense.com, même si l’eau bouillante peut tuer les fourmis visibles, «lorsqu’elle atteindra la reine et le reste de la fourmilière, elle ne sera plus efficace». Par contre, il existe des solutions simples et efficaces pour se débarrasser des fourmis!