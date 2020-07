Voici pourquoi vous ne devriez jamais tuer une scutigère

Il n’y a rien de plus terrifiant que de voir une scutigère se faufiler sous votre canapé. Toutefois, il est presque impossible d’attraper un de ces mille-pattes domestiques: ils ont généralement 15 pattes et peuvent parcourir 40cm par seconde! La prochaine fois, avant de l’écraser, souvenez-vous de ceci (car comme presque tous les autres insectes, un mille-pattes a un but précis)!

JON OSUMI/SHUTTERSTOCK

Que mangent les scutigères?

Les scutigères – comme tous les mille-pattes – sont connues pour tuer les parasites indésirables dans votre demeure. Ils tuent les cafards, les mites, les mouches, les poissons d’argent et les termites. Les mille-pattes utilisent les deux pattes juste à côté de leur tête, qui a été modifiée pour transporter le venin, et leurs autres pattes pour ramasser l’insecte. C’est ce qu’on appelle une technique de «lasso» où les mille-pattes sautent sur leurs proies et les enveloppent avec le reste de leurs pattes.

Non seulement les scutigères de maison tuent les insectes que vous ne voulez vraiment pas dans votre maison, mais ils ne créent pas non plus de nids ou de toiles. Ils sont considérés comme des chasseurs actifs et sont constamment à la recherche de leur prochaine proie. Et non, les mille-pattes ne mangent pas votre bois et ils ne sont pas porteurs de maladies mortelles.

Comment se débarrasser des scutigères?

• Si vous voulez vous débarrasser des mille-pattes domestiques pour de bon, l’astuce consiste à vous débarrasser de leur source de nourriture. Scellez toutes les fissures qui mènent à la maison afin que les divers parasites n’aient pas d’endroit pour pondre.

• Assurez-vous qu’il n’y a pas d’humidité supplémentaire dans vos murs en utilisant un déshumidificateur ou en installant un ventilateur notamment dans la salle de bain. Assurez-vous également de nettoyer votre demeure de tous les débris qui pourraient provoquer une fuite inutile d’humidité dans vos murs.

Comment empêcher les scutigères de revenir

Une fois que vous avez effectué ces changements pour vous débarrasser des scutigères domestiques, mettez en œuvre ces 13 conseils pour éloigner les insectes du pique-nique et ne plus avoir à croiser un de ces mille-pattes effrayants, surtout lors d’un repas!