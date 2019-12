9 ruses du commerce en ligne pour vous faire dépenser

3 / 10

STOCK ROCKET/SHUTTERSTOCK

Disponibilité limitée

D’après Business Insider, le principe de rareté – la pression poussant les consommateurs à acheter un article par crainte d’un prochain épuisement des stocks – est un outil utilisé en toute légalité par les cybermarchands pour vous pousser à la dépense. Ce sentiment d’urgence crée un besoin irrépressible de saisir l’occasion d’acheter cet article apparemment si demandé.

Heureusement, «les consommateurs ont plus que jamais la possibilité de consulter des avis sur les produits, des recherches sur les stocks et des comparaisons de prix», note Nicole Leinbach Reyhle, fondatrice de RetailMinded.com et auteure de Retail 101: The Guide to Managing and Marketing Your Business. «Grâce à ces informations, les clients peuvent prendre des décisions d’achat plus judicieuses», ajoute-t-elle. Le fait qu’un article soit en rupture de stock sur un site ne veut pas dire qu’il ne va pas être disponible ailleurs – ou que le stock ne sera pas renouvelé prochainement. Et même dans les magasins, faites attention à ces trucs de vendeurs pour vous faire dépenser.